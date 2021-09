Plérin Plérin Côtes-d'Armor, Plérin Balades Littéraires Plérin Plérin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plérin

Balades Littéraires Plérin, 18 septembre 2021, Plérin. Balades Littéraires 2021-09-18 – 2021-09-19 Rue d’Argantel Chapelle d’Argantel

Plérin Côtes d’Armor Balade littéraire s’appuyant sur des auteurs et philosophes : André Le Milinaire, Jean Grenier, Louis Guilloux, Jules Léquier…proposée par Tanguy Dohollau , intervenant en histoire des arts à l’Office plérinais d’action cuturelle

Deux départs : rendez-vous à 15h à la chapelle d’Argantel et à 16h à la chapelle de Couvran +33 2 96 74 53 08 Balade littéraire s’appuyant sur des auteurs et philosophes : André Le Milinaire, Jean Grenier, Louis Guilloux, Jules Léquier…proposée par Tanguy Dohollau , intervenant en histoire des arts à l’Office plérinais d’action cuturelle

Deux départs : rendez-vous à 15h à la chapelle d’Argantel et à 16h à la chapelle de Couvran dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plérin Autres Lieu Plérin Adresse Rue d'Argantel Chapelle d'Argantel Ville Plérin lieuville 48.55322#-2.74117