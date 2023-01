BALADES LITTÉRAIRES +DEFIRN : CHRISTOPHE SIÉBERT Frontignan Frontignan Frontignan Catégories d’Évènement: Frontignan

Hérault Frontignan Partez en toute simplicité à la découverte des meilleurs auteurs de polar du moment qui vous lisent leur dernier roman. À pied, en vélo, à moto, sur un bateau, toutes les balades sont ouvertes à tous et gratuites mais sur inscription obligatoire. Elles se déroulent à Frontignan la Peyrade, sur le bassin de Thau ou l’aire de Montpellier, très exceptionnellement ailleurs en Occitanie et se terminent par une dégustation en circuit court des produits du terroir et une séance de dédicaces avec un libraire indépendant. Les lieux sont précisés quelques jours avant le rendez-vous. À l’aventure ! • Samedi 4 février – 10h30 – Frontignan la Peyrade Avec Christophe Siébert – Valentina (Au diable vauvert, 2023), balade trash et poisseuse d’une bande d’adolescents dans une ville imaginaire. Balade précédée la veille d’une lecture musicale performée par l’auteur, librairie Prose Café, coeur de ville de Frontignan. +33 4 67 48 93 20 Frontignan

