Balades l’esprit des plantes, 8 mai 2022, .

Balades l’esprit des plantes

2022-05-08 10:00:00 – 2022-05-08 15:00:00

EUR Venez ressentir la forêt autrement en découvrant les plantes clés qu’elle abrite, leurs propriétés culinaires et médicinales, en vous connectant avec plantes et arbres, en vous reliant à la forêt sous ses différents visages.

Caroline Guth d’Abracadabaume, spécialiste en plantes sauvages et Fleurs de Bach et Myriam Bendhif-Syllas, médium et enseignante intuitive, vous invitent à cette balade en forêt de Turckheim, près de Colmar.

Repas tiré du sac

Sur réservation.

