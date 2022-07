BALADES GREETERS – SAFRAN, LA CONQUETE DES SAVEURS Gesvres, 19 août 2022, Gesvres.

BALADES GREETERS – SAFRAN, LA CONQUETE DES SAVEURS

Lieu-dit La Sauvagère du Bas Gesvres Mayenne

2022-08-19 – 2022-08-19

Gesvres

Mayenne

Gesvres

Lou safran, c’est un site, une épice et deux passionnés heureux de cultiver et de faire découvrir cette plante qui offre une magnifique palette de couleurs et un vrai délice pour les palais délicats. Louise et Philippe Bilhou, vont vous faire découvrir les milles et un secret de l’or rouge, une des rares épices produites en France et la seule épice-fleur.

L’Office de Tourisme du Mont des Avaloirs vous propose de vivre une expérience façon « greeter » avec l’un de ses sept ambassadeurs.

+33 2 43 30 11 11

Gesvres

