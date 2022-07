BALADES GREETERS – MFR LA CHAUVINIÈRE Pré-en-Pail-Saint-Samson, 24 août 2022, Pré-en-Pail-Saint-Samson.

BALADES GREETERS – MFR LA CHAUVINIÈRE

Lieu-dit La Chauvinière Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne

2022-08-24 – 2022-08-24

Pré-en-Pail-Saint-Samson

Mayenne

Pré-en-Pail-Saint-Samson

Pascal Caillaud va vous révéler les secrets du château de la Chauvinière qui date du XIVème. Ce site d’exception dispose d’un parc arboré de 4 ha et d’un étang de 500 m², idéal pour découvrir et connaître davantage la faune et la flore aquatique. Découvrez les coulisses du décor du château qui dispense aujourd’hui des formations aux métiers de l’horticulture, de l’aménagement paysager

et du jardinage.

Visite gratuite sur inscription

L’Office de Tourisme du Mont des Avaloirs vous propose de vivre une expérience façon « greeter » avec l’un de ses sept ambassadeurs.

