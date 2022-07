BALADES GREETERS – JARDIN REMARQUABLE ET ARTISTIQUE Saint-Mars-du-Désert Saint-Mars-du-Désert Catégories d’évènement: Mayenne

Saint-Mars-du-Désert

BALADES GREETERS – JARDIN REMARQUABLE ET ARTISTIQUE Saint-Mars-du-Désert, 8 juillet 2022, Saint-Mars-du-Désert. BALADES GREETERS – JARDIN REMARQUABLE ET ARTISTIQUE

5 Sentier du Néflier Saint-Mars-du-Désert Mayenne

2022-07-08 – 2022-07-08 Saint-Mars-du-Désert

Mayenne Saint-Mars-du-Désert Avec Jean-François et Jacqueline LE BON, partez à la découverte d’un jardin insoupçonné et bucolique à Saint-Mars-du-Désert. Leur propriété de 2800 m² a été entièrement conçue comme un chef d’œuvre avec une multitude de fleurs, de couleurs, de sculptures et de reflets de lumière. Laissez-vous transporter dans leur univers fait de touches de modernité et d’inspiration personnelle.

Visite gratuite sur inscription au 02 43 30 11 11 L’Office de Tourisme du Mont des Avaloirs vous propose de vivre une expérience façon « greeter » avec l’un de ses sept ambassadeurs. Avec Jean-François et Jacqueline LE BON, partez à la découverte d’un jardin insoupçonné et bucolique à Saint-Mars-du-Désert. Leur propriété de 2800 m² a été entièrement conçue comme un chef d’œuvre avec une multitude de fleurs, de couleurs, de sculptures et de reflets de lumière. Laissez-vous transporter dans leur univers fait de touches de modernité et d’inspiration personnelle.

Visite gratuite sur inscription au 02 43 30 11 11 Saint-Mars-du-Désert

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Saint-Mars-du-Désert Autres Lieu Saint-Mars-du-Désert Adresse 5 Sentier du Néflier Saint-Mars-du-Désert Mayenne Ville Saint-Mars-du-Désert lieuville Saint-Mars-du-Désert Departement Mayenne

Saint-Mars-du-Désert Saint-Mars-du-Désert Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mars-du-desert/

BALADES GREETERS – JARDIN REMARQUABLE ET ARTISTIQUE Saint-Mars-du-Désert 2022-07-08 was last modified: by BALADES GREETERS – JARDIN REMARQUABLE ET ARTISTIQUE Saint-Mars-du-Désert Saint-Mars-du-Désert 8 juillet 2022 5 Sentier du Néflier Saint-Mars-du-Désert Mayenne

Saint-Mars-du-Désert Mayenne