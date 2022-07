BALADES GREETERS – FERME DU PAYS DE PAIL Saint-Pierre-des-Nids Saint-Pierre-des-Nids Catégories d’évènement: Mayenne

Marie-Hélène et Vincent DEMOITIÉ vous ouvrent les portes de leur ferme qui a gardé son authenticité avec la fabrication d'un fromage de qualité. Produite à partir de lait bio de vaches, la tomme de Pail est un fromage fruité préparé dans la cave de la fromagerie. De la production du lait, à la préparation du fromage, venez faire saliver vos papilles ! L'Office de Tourisme du Mont des Avaloirs vous propose de vivre une expérience façon « greeter » avec l'un de ses sept ambassadeurs.

