Venez découvrir les produits du terroir tout en visitant le centre ville de Guebwiller avec un guide. Profitez – en pour découvrir ou redécouvrir les spécialités emblématiques de l'Alsace à travers des haltes gourmandes, chez les producteurs et/ou commerçants locaux. Les artisans rencontrés donneront quelques informations sur l'origine, les légendes, les ingrédients, les méthodes de fabrication du produit dégusté (kougelhopf, bretzel, fromage, vins d' Alsace, Elsass cola, jus de pomme pétillant, café). Passant par les rues du centre-ville de Guebwiller, cette balade gourmande sera aussi l'occasion de recueillir quelques informations architecturales et historiques sur la ville. Et pour les enfants des jus de fruits locaux et une infusion aux fruits seront proposés. Réservation impérative auprès de l'office de tourisme de la région de Guebwiller : 03 89 76 10 63; info@tourisme-guebwiller.fr

