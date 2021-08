Vertou Base nautique Canoë -kayak de Vertou - Boulevard Guichet Serex 44120 VERTOU Loire-Atlantique, Vertou Balades fluviales sur la Sèvre nantaise Base nautique Canoë -kayak de Vertou – Boulevard Guichet Serex 44120 VERTOU Vertou Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

le samedi 18 septembre

Base nautique Canoë -kayak de Vertou – Boulevard Guichet Serex 44120 VERTOU

Encadrée par un professionnel, réservation par tél au 06 62 37 45 92 (effectif groupe limité:12 personnes pour le canoë ou kayak le matin et 16 personnes pour le stand up paddle l’après-midi), départ à la base nautique du canoë club de Vertou Parc du Loiry, durée de la balade fluviale=1h30. Conditions pratiques : se munir de vieilles chaussures, de vêtements ne craignant pas l’eau, de serviettes et change ; douche/vestiaire.

Promenade patrimoniale commentée en canoë ou stand up paddle pour découvrir la Sèvre nantaise de la Chaussée des Moines à Portillon. Base nautique Canoë -kayak de Vertou – Boulevard Guichet Serex 44120 VERTOU 44120 VERTOU Parc du Loiry Vertou Loire-Atlantique

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00

Lieu Base nautique Canoë -kayak de Vertou - Boulevard Guichet Serex 44120 VERTOU
Adresse 44120 VERTOU Parc du Loiry
Ville Vertou