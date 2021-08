Nantes Hôtel de région Loire-Atlantique, Nantes Balades fluviales Départ Hôtel de Région autour de l’Ile de Nantes Hôtel de région Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Balades fluviales Départ Hôtel de Région autour de l’Ile de Nantes Hôtel de région, 18 septembre 2021, Nantes. Balades fluviales Départ Hôtel de Région autour de l’Ile de Nantes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de région

**Ces visites gratuites pour le public doivent être réservées à l’avance. Réservation obligatoire exclusivement sur le site : [https://www.marineetloire.fr/](https://www.marineetloire.fr/) (du 13 jusqu’au 17 septembre à 12 heures)** **auprès de Marine et Loire croisières (pas plus de 5 places en réservation).** **Venir à l’Hôtel de Région (parvis) le jour J au moins 15 mn avant l’heure d’embarquement et retirer un ticket d’embarquement sur place attestant de votre réservation pour la montée à bord.**

Gratuit. 5 places maximum par réservation. Jauge sous réserve des conditions sanitaires en vigueur au moment des JEP. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Mini-croisières autour de l’Ile de Nantes, commentées par l’association Estuarium (réserver) Hôtel de région 1, rue de la Loire, Nantes, 44000 Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T12:45:00 2021-09-18T14:00:00;2021-09-18T14:15:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T13:15:00 2021-09-19T14:30:00;2021-09-19T14:45:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Hôtel de région Adresse 1, rue de la Loire, Nantes, 44000 Ville Nantes lieuville Hôtel de région Nantes