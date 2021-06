Balades fluviales avec les Bateaux de Garonne : Balade pique-nique et balade découverte Marmande, 4 août 2021-4 août 2021, Marmande.

Balades fluviales avec les Bateaux de Garonne : Balade pique-nique et balade découverte 2021-08-04 11:45:00 – 2021-08-04 Office de Tourisme Val de Garonne 11 Rue Toupinerie

Marmande Lot-et-Garonne

10 10 EUR Les bateaux de Garonne vous embarquent pour un pique-nique sur une île au milieu de Garonne (vous pouvez apporter votre plaid pour vous installer sur l’herbe). Des tables sont à votre disposition (dans le respect des règles de distanciation).

Possibilité de privatiser le bateau sur réservation pour les amis, les familles et les tribus.

Ouvert tous les mercredis en juillet et août à 11h45 ou 12h15.

Balade pique-nique d’une durée de 2 heures (30 minutes de navigation et 1h30 sur l’île).

Réservation obligatoire 24h à l’avance.

Amener son pique-nique.

