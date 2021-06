Couthures-sur-Garonne Couthures-sur-Garonne Couthures-sur-Garonne, Lot-et-Garonne Balades fluviales avec les Bateaux de Garonne : Balade en bateau & visite du vignoble en combi Volkswagen Couthures-sur-Garonne Couthures-sur-Garonne Catégories d’évènement: Couthures-sur-Garonne

Lot-et-Garonne

Balades fluviales avec les Bateaux de Garonne : Balade en bateau & visite du vignoble en combi Volkswagen Couthures-sur-Garonne, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Couthures-sur-Garonne. Balades fluviales avec les Bateaux de Garonne : Balade en bateau & visite du vignoble en combi Volkswagen 2021-07-01 – 2021-07-01

Couthures-sur-Garonne Lot-et-Garonne Couthures-sur-Garonne 8 8 EUR En contre-bas de l’église de Couthures, les bateaux de Garonne amarrés à la Cale, autrefois port d’accostage, attendent les passagers.

En présence de pilotes expérimentés, l’embarquement s’organise dans le respect des règles Covid.

Durant une promenade commentée, un ancien monde se dévoile au rythme du courant : le village disparu, les murs de protection des berges, le pont fantôme, les anciens métiers du bord de Garonne, l’évolution du fleuve à cause de l’homme.

Billets couplés avec le Combi de la Cave du Marmandais le jeudi à 10h ou 15h (Réservation 72h à l’avance). La balade en bateau doit être faite dans la journée.

Réservation conseillée. Durée : 2h30. En contre-bas de l’église de Couthures, les bateaux de Garonne amarrés à la Cale, autrefois port d’accostage, attendent les passagers.

En présence de pilotes expérimentés, l’embarquement s’organise dans le respect des règles Covid.

Durant une promenade commentée, un ancien monde se dévoile au rythme du courant : le village disparu, les murs de protection des berges, le pont fantôme, les anciens métiers du bord de Garonne, l’évolution du fleuve à cause de l’homme.

Billets couplés avec le Combi de la Cave du Marmandais le jeudi à 10h ou 15h (Réservation 72h à l’avance). La balade en bateau doit être faite dans la journée.

Réservation conseillée. Durée : 2h30. En contre-bas de l’église de Couthures, les bateaux de Garonne amarrés à la Cale, autrefois port d’accostage, attendent les passagers.

En présence de pilotes expérimentés, l’embarquement s’organise dans le respect des règles Covid.

Durant une promenade commentée, un ancien monde se dévoile au rythme du courant : le village disparu, les murs de protection des berges, le pont fantôme, les anciens métiers du bord de Garonne, l’évolution du fleuve à cause de l’homme.

Billets couplés avec le Combi de la Cave du Marmandais le jeudi à 10h ou 15h (Réservation 72h à l’avance). La balade en bateau doit être faite dans la journée.

Réservation conseillée. Durée : 2h30. OTVG dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Couthures-sur-Garonne, Lot-et-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Couthures-sur-Garonne Adresse Ville Couthures-sur-Garonne lieuville 44.51284#0.07884