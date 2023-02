Balades et contes du monde Vieux bourg Taupont OT PLOERMEL - Destination Brocéliande Taupont Catégories d’Évènement: Morbihan

Morbihan Taupont Venez découvrir le Vieux Bourg de Taupont à travers une balade contée en musique par Régis Péjus, pour la compagnie du Noos. Le départ se fait de la chapelle Saint Golven, première église de Taupont avant la construction de l’église actuelle consacrée en 1875 pour devenir le centre du nouveau bourg. La balade se poursuit vers le gué pour cheminer sur les bords de l’yvel. Nous la traversons au niveau du pont romain pour retrouver l’autre rive qui mène à la cascade. Pour cette année 2021 au vu des travaux au niveau de la cascade nous traversons l’yvel un peu avant pour aller découvrir la fontaine de Saint Golven. Enfin retour vers le Vieux Bourg pour un dernier conte au sein de la chapelle. La balade est infusé de 6 à 8 contes du monde agrémentés de multiple instruments de musique.

Régis Péjus, comédien, conteur et musicien, propose ses balades contées au Vieux Bourg de Taupont sur réservation les lundis et mercredis à 10h30 et sur demande pour d’autres créneaux les autres jours.

Régis Péjus propose aussi des balades contées autour de Brocéliande. +33 7 89 35 78 90 https://balladeetconte.jimdofree.com/

