Tours Indre-et-Loire Tours Le « Temps des territoires » est une rencontre sciences-société inscrite dans le temps présent, proposée par la Maison de Sciences de l’Homme Val de Loire et le POLAU, portant sur tous les territoires : géographique, intellectuel, moral, artistique, cognitif, psychologique, littéraire, imaginaire… L’ambition est d’en faire un évènement régulier en l’élargissant à d’autres partenaires culturels et territoriaux de la Région Centre-Val de Loire. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire au lien suivant : https://www.assembleesdeloire.com/reservations Parcours et ateliers avec les chercheurs de la Maison des Sciences de l’Homme-Val de Loire : Mathilde Gralepois, Florence Troin, Genevieve Guétemme, Anna Reux, Florence

Parcours et ateliers avec les chercheurs de la Maison des Sciences de l'Homme-Val de Loire : Mathilde Gralepois, Florence Troin, Genevieve Guétemme, Anna Reux, Florence Troin, Concetta Pennuto, Patrice Melé, Barbara Rivière…

assembleesdeloire@gmail.com https://www.assembleesdeloire.com/

