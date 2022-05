Balades en musique à Peyrus Peyrus Catégories d’évènement: Drôme

Peyrus

Balades en musique à Peyrus, 26 juin 2022, Peyrus. Balades en musique à Peyrus Peyrus

2022-06-26 14:30:00 14:30:00 – 2022-06-26

Peyrus 26120 Peyrus EUR Venez profiter de cette balade patrimoniale qui s’achèvera par un concert de musique classique en écho à la chapelle accueillante. Peyrus

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Peyrus Autres Lieu Peyrus Adresse Ville Peyrus lieuville Peyrus Departement Drôme

Peyrus Peyrus Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/peyrus/

Balades en musique à Peyrus 2022-06-26 was last modified: by Balades en musique à Peyrus Peyrus 26 juin 2022

Peyrus Drôme