Balades en lama Beaucens

Hautes-Pyrénées

Balades en lama Beaucens, 9 avril 2022, Beaucens. HAUTACAM Au col

2022-04-09 09:00:00 – 2022-05-08 19:00:00

Beaucens Hautes-Pyrénées Beaucens 21 EUR Pendant les vacances, Partez à la découverte du Hautacam avec Gilles et les lamas. Le temps d’une après-midi, découvrez le massif du Hautacam accompagnés de Tio, Tchupi, Névé et Nahual.

Sur réservation Le prix comprend la balade + 1 descente* en mountain luge . +33 6 26 23 83 24 HAUTACAM Au col Beaucens

