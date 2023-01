BALADES EN HISTOIRE Conlie Conlie Conlie Catégories d’Évènement: Conlie

Sarthe

BALADES EN HISTOIRE Conlie, 13 mai 2023, Conlie Conlie. BALADES EN HISTOIRE Le Camp Route de Sillé-le-Guillaume Conlie Sarthe Route de Sillé-le-Guillaume Le Camp

2023-05-13 – 2023-05-13

Route de Sillé-le-Guillaume Le Camp

Conlie

Sarthe Conlie 0 0 EUR En près de deux heures de marche guidée, parcourez et découvrez le site de ce qui demeure « la Camp des Bretons » de la guerre 1870. Parcours de 4,5KM. Port d’un gilet de sécurité fluorescent. musee.bellon@wanadoo.fr Route de Sillé-le-Guillaume Le Camp Conlie

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Conlie, Sarthe Autres Lieu Conlie Adresse Conlie Sarthe Route de Sillé-le-Guillaume Le Camp Ville Conlie Conlie lieuville Route de Sillé-le-Guillaume Le Camp Conlie Departement Sarthe

Conlie Conlie Conlie Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/conlie-conlie/

BALADES EN HISTOIRE Conlie 2023-05-13 was last modified: by BALADES EN HISTOIRE Conlie Conlie 13 mai 2023 Conlie Conlie, Sarthe Le Camp Route de Sillé-le-Guillaume Conlie Sarthe sarthe

Conlie Conlie Sarthe