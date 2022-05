Balades en calèche Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Catégories d’évènement: Manche

Envie de visiter la cité sourdine autrement ? Laissez-vous guider par les chevaux au cours d'une balade en calèche ! En partenariat avec la ferme équestre des Courlis. Rendez-vous tous les mardis, mercredis et dimanches du 12 juillet au 21 août. Départ de 15h à 18h depuis l'Office de tourisme. Sans réservation. Tarifs : 3€ par adulte, 2€ tarif réduit (enfant de 3 à 15 ans, PMR), gratuit -3 ans. Capacité de 13 places par tour, ouvert aux personnes à mobilité réduite. Infos : 02 33 61 05 69.

