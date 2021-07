Balades en calèche Thann, 11 août 2021, Thann.

Balades en calèche 2021-08-11 – 2021-08-11

Thann Haut-Rhin

Découvrez le centre historique de Thann, ses monuments et son patrimoine au rythme du pas des chevaux. Une balade familiale et conviviale grâce à laquelle l’histoire de la ville n’aura plus de secret pour vous !

+33 3 89 37 96 20

