Saint-Lô Manche Cet été, rendez-vous sur la destination Saint-Lô Agglo pour profiter de nos balades en calèche estivales. Au programme : > Torigny-les-Villes (départ devant le BIT) – A partir du 12 juillet.

Le lundi (jour de marché) de 10h à 12h.

2€ / adulte – 1€ / enfant – Gratuit pour les moins de 2 ans. > Chapelle-sur-Vire (départ devant le kiosk) – Du 14 juillet au 12 août.

Le mercredi (lors du festival des goûters de la chapelle) de 16h à 18h.

2€ / adulte – 1€ / enfant – Gratuit pour les moins de 2 ans. > Haras de Saint-Lô (départ devant le kiosk) – Du 15 juillet au 26 août.

Le jeudi (sauf le 5 août lors du Normandy Horse Show) de 14h30 à 17h30.

+33 2 14 29 00 17

