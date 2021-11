Miramas centre ville Bouches-du-Rhône, Miramas Balades en calèche centre ville Miramas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Miramas

Balades en calèche centre ville, 11 décembre 2021, Miramas. Balades en calèche

centre ville, le samedi 11 décembre à 10:00

Balades en calèche —————— ### 10h-12h en centre-ville Six attelages pour profiter des promenades gratuites en famille (priorité aux personnes munies d’un ticket remis par les commerçants de Mirashop) : – arrêts place Jean Jaurès – devant Locaux’Motiv (avenue Chalve) – devant Le temps d’une parenthèse (bd JF Kennedy) – devant La Coupe (rue P. Vaillant-Couturier) – devant SOS Télé (rue Sauvaire) – devant Marie Paule fleurs (avenue Charles-de-Gaulle).

Priorité aux personnes munies d’un ticket remis par les commerçants de Mirashop

Balades en calèche centre ville centre ville Miramas Bouches du Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Miramas Autres Lieu centre ville Adresse centre ville Ville Miramas lieuville centre ville Miramas