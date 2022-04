Balades en calèche Cadillac Cadillac Catégories d’évènement: Cadillac

Gironde

Balades en calèche Cadillac, 4 juin 2022, Cadillac. Balades en calèche Porte de la Mer Allée de Lattre de Tassigny Cadillac

2022-06-04 – 2022-06-04 Porte de la Mer Allée de Lattre de Tassigny

A l'occasion des Journées Portes Ouvertes en AOC Cadillac, Côtes de Bordeaux, Les Calèches de Tursan vous proposent de découvrir le patrimoine architectural de la bastide de Cadillac autrement. La douceur des chevaux vous permettra d'apprécier la balade pour vous rendre à la maison des vins. Après avoir visité l'écomusée, vous reviendrez au pied des remparts de Cadillac avec la calèche.

+33 5 56 62 12 92

Porte de la Mer Allée de Lattre de Tassigny Cadillac

