Balades en calèche Argentan, 26 octobre 2021, Argentan.

Balades en calèche 2021-10-26 14:30:00 – 2021-11-06 15:05:00 place du marché Office de tourisme Argentan Intercom

Argentan Orne Argentan

L’office de tourisme vous propose une manière originale pour découvrir la ville.

Au pas de juments percheronnes, cette balade ravira petits et grands.

35 min de balade

Départ :

mardi, le vendredi et le samedi : 14h30, 15h30 et 16h30

mercredi et jeudi : 10h30, 14h30, 15h30 et 16h30

Sur réservation

L’office de tourisme vous propose une manière originale pour découvrir la ville.

Au pas de juments percheronnes, cette balade ravira petits et grands.

35 min de balade

Départ :

mardi, le vendredi et le samedi : 14h30, 15h30 et 16h30

mercredi et…

tourisme@argentan-intercom.fr +33 2 33 67 12 48 http://www.tourisme-argentan-intercom.fr/

L’office de tourisme vous propose une manière originale pour découvrir la ville.

Au pas de juments percheronnes, cette balade ravira petits et grands.

35 min de balade

Départ :

mardi, le vendredi et le samedi : 14h30, 15h30 et 16h30

mercredi et jeudi : 10h30, 14h30, 15h30 et 16h30

Sur réservation

dernière mise à jour : 2021-10-15 par Argentan Intercom