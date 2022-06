Balades en Bateau Estivales Port-de-Bouc Port-de-Bouc Catégories d’évènement: 13110

Port-de-Bouc

Balades en Bateau Estivales Port-de-Bouc, 1 juillet 2022, Port-de-Bouc. Balades en Bateau Estivales Office de Tourisme Départ Pont Vang Gogh – Cours Landrivon Port-de-Bouc

2022-07-01 13:00:00 – 2022-07-01 18:30:00 Office de Tourisme Départ Pont Vang Gogh – Cours Landrivon

Port-de-Bouc 13110 Balades en bateau pour s’émerveiller de trésors cachés, d’espaces naturels et sauvages, falaise de calcaire, plage de galets, eaux turquoises…

Embarquez pour les Côtes Port de Boucaines, le Canal d’Arles à Bouc, les Canaux de Martigues, les Ports de la Côte Bleue, les Calanques de Cassis.

Venez découvrir le Golfe de Fos, les Bassins du Grand Port Maritime de Marseille.

