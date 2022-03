Balades d’été à Saint-eugène Saint-Eugène, 19 juillet 2022, Saint-Eugène.

Balades d’été à Saint-eugène Le Bourg Eglise de Saint-Eugène Saint-Eugène

2022-07-19 14:15:00 – 2022-07-19 17:00:00 Le Bourg Eglise de Saint-Eugène

Saint-Eugène Saône-et-Loire Saint-Eugène

EUR Balades accompagnées et guidées par un “Guide en Morvan”. Venez découvrir l’histoire, la faune et la flore de nos villages ! À partir de 8 ans . Prévoir des chaussures adaptées et une bouteille d’eau. Les chiens tenus en laisse sont acceptés.

welcome@autun-tourisme.com +33 3 85 86 80 38 https://www.autun-tourisme.com/visites-et-ateliers

Balades accompagnées et guidées par un “Guide en Morvan”. Venez découvrir l’histoire, la faune et la flore de nos villages ! À partir de 8 ans . Prévoir des chaussures adaptées et une bouteille d’eau. Les chiens tenus en laisse sont acceptés.

Le Bourg Eglise de Saint-Eugène Saint-Eugène

dernière mise à jour : 2022-03-17 par