Balades dessinées (3 séances) Privas

Privas

Balades dessinées (3 séances) Privas, 5 mars 2022, Privas. Place des Récollets Devant la Maison des associations (lieu du premier rendez-vous) Privas

2022-03-05 – 2022-03-19

Privas Ardêche Privas Au fil de 3 séances, Élisabeth Bourget (céramiste et dessinatrice) vous propose de déambuler à travers différents paysages environnants (naturels ou urbains), d’observer, de comprendre la composition du paysage, et de le dessiner ! +33 4 75 66 21 71 Place des Récollets Devant la Maison des associations (lieu du premier rendez-vous) Privas

Lieu Privas Adresse Place des Récollets Devant la Maison des associations (lieu du premier rendez-vous)

