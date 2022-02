« BALADES DES SAVEURS » Félines-Minervois Félines-Minervois Catégories d’évènement: Félines-Minervois

Hérault

« BALADES DES SAVEURS » Félines-Minervois, 3 juin 2022, Félines-Minervois. « BALADES DES SAVEURS » Félines-Minervois

2022-06-03 09:00:00 – 2022-06-03 11:45:00

Félines-Minervois Hérault Félines-Minervois EUR 10 RENDEZ-VOUS AU PAYS :

L’histoire d’un terroir et une passion.

Notre visite explique l’appellation, l’histoire de Chateau Maris, nos méthodes en bio et biodynamiques et nos démarches eco- responsable.

La courte ballade dans les vignes est suivi par une visite de notre chai en chanvre unique au monde et une dégustation d’une sélection des nos vins. Félines-Minervois

dernière mise à jour : 2022-01-26 par

Détails Catégories d’évènement: Félines-Minervois, Hérault Autres Lieu Félines-Minervois Adresse Ville Félines-Minervois lieuville Félines-Minervois Departement Hérault

Félines-Minervois Félines-Minervois Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/felines-minervois/

« BALADES DES SAVEURS » Félines-Minervois 2022-06-03 was last modified: by « BALADES DES SAVEURS » Félines-Minervois Félines-Minervois 3 juin 2022 Félines-Minervois Hérault

Félines-Minervois Hérault