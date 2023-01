BALADES DÉCOUVERTES Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Catégories d’Évènement: Hérault

Villeneuve-lès-Maguelone

BALADES DÉCOUVERTES Villeneuve-lès-Maguelone, 4 février 2023, Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone. BALADES DÉCOUVERTES Chemin des Salins Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

2023-02-04 – 2023-02-04 Villeneuve-lès-Maguelone

Hérault Villeneuve-lès-Maguelone En parallèle de la Galerie éphémère le samedi 04 février 2023 ! CAP SALINES – 9H30 – 12H

Visite aguidée de la Réserve naturelle de l’Estagnol et sa biodiversité ! Pensez à prendre vos bottes ! Une sortie Cap Salines animée par le CEN Occitanie. GARDIENNE DU VENT – 08h30 – 10h30

Partez en expédition dans les Salins ! Accompagnés d’un guide nature vous découvrirez cet environnement particulier que vous ne connaissez peut-être pas aussi bien que vous le pensez… Une sortie Cap Salines animée par Cosciences. En parallèle de la Galerie éphémère le samedi 04 février 2023 !

CAP SALINES – 9H30 – 12H

GARDIENNE DU VENT – 08h30 – 10h30 salines@cen-occitanie.org +33 4 67 13 88 57 Villeneuve-lès-Maguelone

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Villeneuve-lès-Maguelone Autres Lieu Villeneuve-lès-Maguelone Adresse Chemin des Salins Villeneuve-lès-Maguelone Hérault Ville Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone lieuville Villeneuve-lès-Maguelone Departement Hérault

Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-les-maguelone-villeneuve-les-maguelone/

BALADES DÉCOUVERTES Villeneuve-lès-Maguelone 2023-02-04 was last modified: by BALADES DÉCOUVERTES Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone 4 février 2023 Chemin des Salins Villeneuve-lès-Maguelone Hérault Hérault Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone, Hérault

Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Hérault