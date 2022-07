Balades Découvertes en Verteillacois – Goût Rossignol

Balades Découvertes en Verteillacois – Goût Rossignol, 18 août 2022, . Balades Découvertes en Verteillacois – Goût Rossignol



2022-08-18 09:30:00 – 2022-08-18 Le Syndicat d'Initiative de Verteillac propose une randonnée pédestre à la découverte d'une commune, chaque jeudi du mois de juillet et août avec la possibilité de repas le midi sur réservation. Départ à 9h30 place de la mairie de la commune concernée.

