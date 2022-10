BALADES DÉCOUVERTES DU TERRITOIRE À VÉLO Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique Balades découvertes sur la presqu’île.

Différents circuits vous sont proposés :

Le 12 novembre: L’hippodrome, les forges, Emmaus, St André des Eaux, 32 km sans pique-nique

Le 21 octobre: Les marais salants et la pointe de Pen Bron, 35 km sans pique-nique

Le 12 novembre: Le Croisic, 30 km sana pique-nique

Le 25 novembre: Piriac par vélocéan et retour par la Turballe, 50 km sans pique-nique

Le 10 décembre: Les forges- Pornichet, 32 km sans pique-nique Rendez-vous à 9h15 et départs 9h30 devant le petit bassin Inscriptions obligatoires par téléphone au : 06 85 55 62 49 ou 06 81 12 19 48 Il est recommandé d’avoir un vélo en bon état, un casque obligatoire jusque 12 ans.

Les mineurs doivent être accopagnés par un adulte.

Port d’un gilet jaune recommandé. velo.presquile@gmail.com http://placeauveloestuaire.blogspot.com/ Square Jean Prié Le petit bassin Le Pouliguen

