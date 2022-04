Balades découvertes des plantes Boussac-Bourg Boussac-Bourg Catégories d’évènement: Boussac-Bourg

Creuse

Balades découvertes des plantes Boussac-Bourg, 24 avril 2022, Boussac-Bourg. Balades découvertes des plantes Boussac-Bourg

2022-04-24 – 2022-04-24

Boussac-Bourg Creuse Boussac-Bourg 5€ – la ferme des Chataigniers Balade reconnaissance de plantes sauvages comestibles 5€ – la ferme des Chataigniers Boussac-Bourg

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Boussac-Bourg, Creuse Autres Lieu Boussac-Bourg Adresse Ville Boussac-Bourg lieuville Boussac-Bourg

Balades découvertes des plantes Boussac-Bourg 2022-04-24 was last modified: by Balades découvertes des plantes Boussac-Bourg Boussac-Bourg 24 avril 2022

Boussac-Bourg