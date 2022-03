Balades découverte de la forêt et ateliers Eymet, 26 mars 2022, Eymet.

Balades découverte de la forêt et ateliers Eymet

2022-03-26 10:00:00 – 2022-03-26

Eymet Dordogne Eymet

A 10h, balade lecture et poésie autour de la forêt suivi d’un atelier d’écriture, avec Daniel.

11h00 Atelier “Création de nichoirs”, avec Tim.

A 15h, atelier “Fabrique ton blason” pour porter haut et fort les symboles de la forêt animé (à partir de 5 ans), avec Marie.

Atelier “Respiration et relaxation en pleine conscience” dans la forêt avec Maud Pilat detto Braïda, coach.

Les Amis de Sally vous invite à partager le repas de midi, style “auberge espagnole”, à l’ombre de nos arbres, sur les trois jours de la manifestation. Pensez à apporter vos couverts SVP.

Renseignements et inscriptions pour les ateliers obligatoire avant le 22 mars.

+33 6 62 68 58 96

Eymet

