Chablis Yonne Chablis La Maison Régnard vous invite à la 10ème édition de ses Balades de Printemps les 4 et 5 juin. Visite des Chais et Dégustation des Vins avec accords gastronomiques. Entrée libre de 10h à 18h. +33 3 86 18 95 08 La Maison Régnard vous invite à la 10ème édition de ses Balades de Printemps les 4 et 5 juin. Visite des Chais et Dégustation des Vins avec accords gastronomiques. Entrée libre de 10h à 18h. Maison Régnard 26 Boulevard du Docteur Tacussel Chablis

