Balades dans les jardins et le parc du Prieuré Saint Pierre à Réaumur Le Prieuré Saint Pierre Réaumur, vendredi 31 mai 2024.

Balades dans les jardins et le parc du Prieuré Saint Pierre à Réaumur Visite des jardins du Prieuré Saint Pierre à Réaumur 31 mai – 2 juin Le Prieuré Saint Pierre Adultes 5€ – Jeunes de 11 à 18 ans 3€ – Enfants de moins de 10 ans gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:30:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visite des jardins du Prieuré Saint Pierre à Réaumur

Circuits proposés dans les jardins et le parc

Au n°2 rue du Prieuré, passez le portail et découvrez un lieu d’exception avec son patrimoine architectural, ses allées ombragées, son jardin ornemental et son nouveau verger.

Ecoutez l’harmonie musicale de la nature, le chant des oiseaux, le bruissement du vent dans les feuillages, la stridulation des insectes, le son de l’eau qui descend par un ru de l’étang vers le Grand Lay, qui s’écoule dans la rivière et qui clapote dans le lavoir.

Circuit des 3 terrasses

Le portail franchi, différentes bâtisses se dressent et éveillent la curiosité. Vous pouvez découvrir les façades du logis prieural reconstruit au début du XIXème siècle ainsi que les restes de l’ancienne chapelle du XIVème siècle. La date 1695 ciselée au-dessus d’une porte en plein cintre (probable ancienne entrée du réfectoire), nous interroge sur la fuite du temps. En longeant la façade du logis, vous admirez l’entrée des jardins marquée par un gracieux portail aux piliers de pierre blonde, surmontés d’énigmatiques polyèdres.

Après avoir traversé la première terrasse du jardin potager, vous allez déambuler dans un véritable cloître de verdure façonné par les moines au XVIIème siècle et entouré par des ifs centenaires. Cet espace incitatif à la médiation, dénommé en vieux patois « affiage », est une structure atypique dans l’histoire des jardins.

C’était un lieu de greffage des fruitiers, c’est la raison pour laquelle les nouveaux propriétaires, ont recréé dans cet ensemble un verger conservatoire de pommiers et poiriers avec d’anciennes espèces locales (pommiers : la Reinette Clochard, la Racine blanche, la Bonvin, la Pineau de Villeneuve : poiriers : la Royale de Vendée, la Poire d’Aigue).

Circuit découverte du bocage

Au cours de votre visite, vous pouvez, correctement chaussés, faire un détour par les 2 étangs qui sont des réservoirs naturels de la faune et de la flore typiques des zones humides et bocagères.

Après l’affiage, vous traversez la prairie naturelle en longeant le tennis puis une haie bocagère. Observez le maillage bocager, les fossés et talus et l’importance de leur continuité. Passez entre les 2 étangs où vous pourrez voir les saules qui fixent les berges, écouter l’eau qui s’écoule dans les déversoirs.

Profitez de ce point haut pour jouir d’une vue exceptionnelle sur le Haut Bocage, ses haies diverses, ses chênes têtards en port libre, sa strate arbustive…

De là vous descendez vers le Grand Lay, qui borde la propriété, en imaginant sur votre gauche, le long du bois l’ancienne cressonnière alimentée par une source, qui dessert aussi un peu plus loin le petit lavoir restauré il y a une quinzaine d’années.

Après avoir longé notre « fleuve », pendant 200 mètres, vous remontez sur votre gauche par un sentier, doté partiellement de marches en bois, vers le Prieuré où vous seront proposées boissons et collations.

Êtes-vous observateur ?

A plusieurs endroits vous remarquerez des nichoirs, disposés en hauteur, avec la collaboration de la LPO, qui offrent des abris à différentes espèces d’oiseaux. Plusieurs panneaux sont également là pour rappeler qu’à Réaumur vous êtes sur les terres de l’encyclopédiste René-Antoine Ferchaud de Réaumur qui, on se plaît à l’imaginer, a aussi déambulé dans ce domaine et ces jardins quand il venait visiter les moines du Prieuré, ou à la chasse aux insectes.

A retenir

Notons, dans les espaces successifs de ce jardin, le lien fort entre la rivière et le paysage du Haut Bocage avec une graduation de l’entretien progressive. La qualité de ce jardin, son caractère unique et son authenticité, permettent au Prieuré Saint Pierre d’être le seul parc en Vendée à bénéficier de la protection au titre des Monuments Historiques.

Atypique, ce jardin rend compte d'une composition antérieure au 17è siècle avec 3 terrasses de niveaux différents. Des alignements d'ifs centenaires longent, sur la seconde terrasse, un jardin potager et conduisent sur la troisième terrasse sur un cloître végétal où un verger a été récemment reconstitué avec des espèces de pommiers et poiriers locales et anciennes, circonscrit de mails avec de nombreux bancs de pierre, propices à la promenade.

