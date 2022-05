Balades Cultures & Nature : Vignoble de Bergerac, le terroir de Colombier Colombier, 6 juillet 2021, Colombier.

Balades Cultures & Nature : Vignoble de Bergerac, le terroir de Colombier Le bourg Eglise de Colombier Colombier

2021-07-06 – 2021-07-06 Le bourg Eglise de Colombier

Colombier 24560

EUR 5 20 Perché sur les hauteurs, le hameau de Colombier vous réserve bien des surprises tout au long d’une balade découverte de 6 km sur les sentiers pédestres en plein cœur du Vignoble de Bergerac, un vignoble vieux de près de 2 000ans. Patrimoine rural omniprésent et douces collines plantées de vignes raviront vos yeux, et enchanteront vos papilles lors d’un arrêt dans l’un des vignobles en agriculture biologique présent sur notre parcours.

Une balade commentée par votre guide-conférencière, entre nature, patrimoine vernaculaire et propriétés viticoles : un bel aller-retour entre hier et aujourd’hui et la continuité de la passion des hommes pour ce terroir !

Nos amis les chiens sont admis en laisse, la balade n’est pas accessible aux poussettes et fauteuils roulants.

Balades Cultures & Nature

Le bourg Eglise de Colombier Colombier

