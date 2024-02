Balades Cultures & Nature Urval, jeudi 15 février 2024.

Balades Cultures & Nature Urval Dordogne

Promenons-nous dans les bois…. tiens, tiens que se passe-t-il dans les bois d’Urval? Quand sont nées nos forêts, qui les parcouraient, qu’en faisait-on? En marchant, Sandra et Elodie partageront les histoires de ces bois avant la découverte du village et de ses trésors: une église médiévale et un magnifique four à pain parfaitement conservé.

Inclus Livret Jeux et de produits locaux. Parcours facile et ombragé 4,8km.

Nos amis les chiens sont admis en laisse, la balade n’est pas accessible aux poussettes et fauteuils roulants.

NOMBRE DE PLACES LIMITÉES ET SUR RÉSERVATION EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 09:45:00

fin : 2024-02-15

Mairie

Urval 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine reservation.bcn24@gmail.com

