Balades Cultures & Nature : Sur les sentiers de Saint-Avit-Sénieur Saint-Avit-Sénieur Saint-Avit-Sénieur Catégories d’évènement: 24440

Saint-Avit-Sénieur

Balades Cultures & Nature : Sur les sentiers de Saint-Avit-Sénieur Saint-Avit-Sénieur, 5 juillet 2021, Saint-Avit-Sénieur. Balades Cultures & Nature : Sur les sentiers de Saint-Avit-Sénieur Saint-Avit-Sénieur

2021-07-05 – 2021-08-30

Saint-Avit-Sénieur 24440 EUR 5 10 Une imposante abbaye est située au cœur du village de Saint-Avit-Sénieur, construite telle une forteresse sur les chemins de St Jacques de Compostelle.

Elle nous interroge sur son passé : des légendes, la vie des chanoines, l’évolution des paysages, les usages autour du village. Tous ses secrets vous seront dévoilés tout au long de la balade par votre guide-conférencière. Nous échangerons aussi sur les usages des différentes fleurs et plantes que nous croiserons sur notre parcours. Parcours ombragé de 4.5 km.

Nos amis les chiens sont admis en laisse, la balade n’est pas accessible aux poussettes et fauteuils roulants

TOUS LES LUNDIS en juillet/Août ©Balades Cultures & Nature

Saint-Avit-Sénieur

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

