Balades Cultures & Nature : Mystères autour du Château de Lanquais, 30 avril 2023, Lanquais Lanquais.

Balades Cultures & Nature : Mystères autour du Château de Lanquais

2023-04-30 – 2023-04-30

4 4 EUR On raconte que les bois de Lanquais gardent de nombreux secrets !

Partons pour une balade dans la forêt autour du Louvre inachevé du Périgord et découvrons les aventures rocambolesques de ses propriétaires et de ses bois: de la légende du lac noir aux exactions de Galliot de La Tour, la guide vous a concocté une balade où intrigues, légendes et patrimoines rythment cette expérience…

En chemin, une petite pause gourmande sera aussi l’occasion d’aborder la gastronomie locale. Inclus : Livret Jeux et de produits locaux. Parcours facile et ombragé 8km.

Nos amis les chiens sont admis en laisse, la balade n’est pas accessible aux poussettes et fauteuils roulants.

NOMBRE DE PLACES LIMITÉES ET SUR RÉSERVATION

Cultures et Nature

©Balades Cultures et Nature

