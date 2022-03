Balades Cultures & Nature : Lalinde et sa falaise… Lalinde, 28 mai 2022, Lalinde.

Balades Cultures & Nature : Lalinde et sa falaise… Lalinde

2022-05-28 – 2022-05-28

Lalinde Dordogne Lalinde

Lalinde, une bastide dite « de rivière » ?

N’avez-vous pas remarqué ce sentier qui monte ? Nous gravirons ensemble la falaise Saint-front à la poursuite du légendaire et terrible Coulobre ! Entre l’histoire de la vie commerciale liée à la navigation des gabarres et la légende locale, vous voyagerez dans le temps avec votre guide-conférencière, tout au long de ce parcours mi-citadin mi-nature, dans un décor bucolique le long de la rivière Dordogne… Parcours facile et ombragé de 4 km. Livrest jeux enfant.

NOMBRE DE PLACES LIMITÉES ET SUR RÉSERVATION. De 5 à 20€.

©France’s Impression

Lalinde

dernière mise à jour : 2022-03-02 par