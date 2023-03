Balades Cultures et Nature : Molières, une bastide ?, 5 juillet 2022, Molières Molières.

Balades Cultures et Nature : Molières, une bastide ?

Place du village Molières Dordogne

2022-07-05 – 2022-07-05

Molières

Dordogne

Molières

Voilà un village un peu à l’écart des routes touristiques…

Partons à la découverte de cette bastide anglaise et ses environs, un petit bijou de pierre situé sur les coteaux verdoyants et dominé par une forteresse parfaitement carrée. Une rumeur court sur ce village entouré de noyeraies, truffière, fontaine et lavoir. Votre guide percera les secrets de l’histoire de cette bastide, vous racontera des anecdotes sur la vie quotidienne au Moyen-âge à Molières. Histoire, Culture et Nature sont au programme ! Et pour finir, petite dégustation d’un délicieux produit local…

Voilà un village un peu à l’écart des routes touristiques…

Partons à la découverte de cette bastide anglaise et ses environs, un petit bijou de pierre situé sur les coteaux verdoyants et dominé par une forteresse parfaitement carrée. Une rumeur court sur ce village entouré de noyeraies, truffière, fontaine et lavoir. Votre guide percera les secrets de l’histoire de cette bastide, vous racontera des anecdotes sur la vie quotidienne au Moyen-âge à Molières. Histoire, Culture et Nature sont au programme ! Et pour finir, petite dégustation d’un délicieux produit local…

©Balades Cultures et Nature

Molières

dernière mise à jour : 2023-03-06 par