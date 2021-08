Loguivy-Plougras Loguivy-Plougras Côtes-d'Armor, Loguivy-Plougras Balades croquées avec Bruno Pilorget Loguivy-Plougras Loguivy-Plougras Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Loguivy-Plougras

Balades croquées avec Bruno Pilorget Loguivy-Plougras, 22 septembre 2021, Loguivy-Plougras. Balades croquées avec Bruno Pilorget 2021-09-22 14:30:00 – 2021-09-22 17:30:00

Loguivy-Plougras Côtes d’Armor Loguivy-Plougras Initiation avec l’illustrateur Bruno Pilorget au croquis autour du patrimoine trégorois. A partir de 10 ans. Douze participants, sur réservations dans les bibliothèques participantes. Rendez-vous chez la Convergence des loutres à Loguivy-Plougras christophe.masure@lannion-tregor.com Initiation avec l’illustrateur Bruno Pilorget au croquis autour du patrimoine trégorois. A partir de 10 ans. Douze participants, sur réservations dans les bibliothèques participantes. Rendez-vous chez la Convergence des loutres à Loguivy-Plougras dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Loguivy-Plougras Autres Lieu Loguivy-Plougras Adresse Ville Loguivy-Plougras lieuville 48.52021#-3.48977