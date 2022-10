Balades contées Manou Manou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Eure-et-Loir Manou des chauves-souris et tentez de repérer ces discrètes sentinelles lors d’une ballade sur la réserve biologique dirigée de la Tourbière des Froux. Venez frissonner et passer une nuit à découvrir le mystérieux monde des croyances celtes ou du bestiaire des sorcières lors d’une ballade dans la réserve biologique de laTourbière des Froux en compagnie des Apicuriens. +33 6 68 58 28 14 Mairie Manou

