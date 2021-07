Balades contées : Le Conte à l’Air libre Daoulas, 10 août 2021, Daoulas.

Balades contées : Le Conte à l’Air libre 2021-08-10 20:30:00 – 2021-08-10 21:30:00

Daoulas Finistère Daoulas

Balade bucolique le long de la Mignonne sous le viaduc de Daoulas avec Céline Gumuchian.

• Pour adultes et enfants de plus de 7 ans

• Ramener de quoi s’asseoir, l’endroit peut être humide (proche de la rivière au viaduc)

• Vêtement chaud étant donné l’heure (20h30 à 21h30 et discussion ensuite)

• Le point de rendez vous est sur l’aire de covoiturage – proche écopôle (une petite marche de quelques centaines de mètres est à prévoir)

• En cas de pluie : repli au préau des jardins de la mairie

tourisme@ccpld.bzh +33 2 98 85 13 09

