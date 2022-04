Balades contées, la légende de la vivre” Couches Couches Catégories d’évènement: Couches

« Laissez-vous conter la légende de la Vivre » à Couches. Partez à la découverte de la Vivre, une créature terrifiante qui, autrefois, fit régner la peur sur le village de Couches. Suivez la conteuse dans les rues du village pour partager cette histoire, tout en faisant halte vers ses bâtiments remarquables Rendez-vous 15 minutes avant le début de la balade devant la mairie de Couches.

