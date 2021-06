Brangues Espace d'exposition Claudel-Stendhal Brangues, Isère balades contées Espace d’exposition Claudel-Stendhal Brangues Catégories d’évènement: Brangues

Isère

balades contées Espace d’exposition Claudel-Stendhal, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Brangues. balades contées

le dimanche 19 septembre à Espace d’exposition Claudel-Stendhal

Venez écouter Maud Vergne de la compagnie du marchand de sable vous conter les légendes du Rhône

sur inscription

Balades contées sur les légendes du Rhône Espace d’exposition Claudel-Stendhal 154, rue du village, 38510 Brangues, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Brangues Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T10:45:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:45:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:45:00

Détails Catégories d’évènement: Brangues, Isère Autres Lieu Espace d'exposition Claudel-Stendhal Adresse 154, rue du village, 38510 Brangues, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Brangues lieuville Espace d'exposition Claudel-Stendhal Brangues