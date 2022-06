BALADES CONTEES EN FORET DE SIGNY-L’ABBAYE

2022-06-12 – 2022-06-12 Au temps où les hommes savaient encore écouter les arbres, les arbres bavards prenaient plaisir à leur parler de silence. Les mots de leurs histoires, comme autant de feuilles à leurs branches, s’envolent toujours à l’automne pour mieux revenir au printemps. Suivez-moi, je vous dirai en balade au cœur de la forêt de Signy-l’Abbaye ce que les arbres, les plantes et les animaux n’osent plus raconter. Information et réservation au 06 62 86 90 55 Tarif adulte 5 € – adolescent : 12 € – enfants de moins de 12 ans gratuits. Lieu de rendez-vous fixé en fonction des contraintes d’exploitations forestières et des conditions météo. Prévoir des vêtements courants et des chaussures fermées, adaptées à la marche en milieu forestier. jphil.conteur@orange.fr +33 6 62 86 90 55 https://jphilconteur.wixsite.com/conte dernière mise à jour : 2022-05-27 par

