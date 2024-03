Balades contées en forêt de Saint-Sever-Calvados Saint-Sever-Calvados Noues de Sienne, samedi 30 mars 2024.

Balades contées en forêt de Saint-Sever-Calvados Saint-Sever-Calvados Noues de Sienne Calvados

Jehan des bois, esprit de la forêt, vit au rythme des saisons et L’hiver est le temps de la maturation. Sous les feuilles, dans l’humus, de nouvelles graines n’attendent qu’un rayon de soleil pour percer. Primevères, jonquilles, Iris sortent de terre et Jehan des Bois quitte son antre pour arpenter de nouveau la forêt.

Pour fêter l’arrivée du printemps, Il vous invite à le rejoindre pour 2 balades contées pérégrinations entre forêt et légendes , l’occasion de découvrir le patrimoine culturel et archéologique local à travers la légende de St Sever et le conte du vieux château

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 18:30:00

fin : 2024-03-30

Saint-Sever-Calvados Rue du Vieux Château

Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie conteparchemin@orange.fr

