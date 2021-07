Paris Palais Cambon - Cour des comptes Paris Balades contées – D’une rive à l’autre, les Trésors de Napoléon Palais Cambon – Cour des comptes Paris Catégorie d’évènement: Paris

Evenement organisé en partenariat avec l’association “La Cour des Contes” et le Musée de la Monnaie de Paris. Ces balades d’environ 1h30 vous meneront de la Cour des comptes juqu’au Musée de la monnaie de Paris. Elles vous permettront de découvrir les “Trésors de Napoléon”. Inscription obligatoire par courriel, à partir du 1er septembre. [[courdescomptes@ccomptes.fr](mailto:courdescomptes@ccomptes.fr)](mailto:courdescomptes@ccomptes.fr)

Inscription obligatoire – La présentation d’un pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires à partir de 12 ans

Organisées avec les conteurs de la Cour des Contes, ces balades vous guideront sur les pas de Napoléon de la Cour des Comptes jusqu’à la Monnaie de Paris Palais Cambon – Cour des comptes 13 rue Cambon 75001 Paris Paris Paris 1er Arrondissement Paris

