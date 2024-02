Balades contées de Pâques au cœur des carrières souterraines Saint-Maximin, samedi 30 mars 2024.

Balades contées de Pâques au cœur des carrières souterraines Saint-Maximin Oise

UN VOYAGE CONTÉ, FANTASTIQUE AU COEUR DES MONDES SOUTERRAINS

A l’occasion du week-end Pascal, venez en famille retrouver l’ambiance d’une carrière souterraine éclairée, entre autre, à la lueur des bougies pour suivre une fabuleuse balade contée vous risquez fort d’y croiser une étonnante fée qui vous conduira tout droit dans le monde magique des petits lapins de Pâques !

Profitez également de votre venue pour faire une chasse aux œufs une fois le conte fini !

Balades contées + chasse aux œufs un super voyage au centre de la pierre à passer en famille !

Samedi 30 et dimanche 31 mars à 14h30 et 16h30

Tout public, grandes et petites oreilles à partir de 3 ans

De 7 à 8,50€ par personne

Renseignements et réservations www.maisondelapierre-oise.fr / bienvenue@maisondelapierre-oise.fr / 03 44 61 18 547 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 14:30:00

fin : 2024-03-30 16:00:00

22 Rue Jean Jaurès

Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

L’événement Balades contées de Pâques au cœur des carrières souterraines Saint-Maximin a été mis à jour le 2024-02-01 par SIM Hauts-de-France Oise Tourisme