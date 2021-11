Saint-Quirin Saint-Quirin 57560, Saint-Quirin BALADES CONTÉES DE NOËL Saint-Quirin Saint-Quirin Catégories d’évènement: 57560

Saint-Quirin

BALADES CONTÉES DE NOËL Saint-Quirin, 10 décembre 2021

2021-12-10 18:30:00 – 2021-12-10 19:30:00

Saint-Quirin 57560 Balade féérique musicale et mise en lumière en forêt où l’on découvrira l’histoire du sapin de Noël qui va embellir nos places et les grands marchés de Noël régionaux : sa vie, sa naissance, son lieu de croissance, ses frères de la forêt mais aussi les habitants de Saint-Quirin en préparation des festivités de fin d’année. Prévoir de bonnes chaussures ou des chaussures de randonnée. Le sentier fait 2 km avec une montée et une descente. Il est non praticable aux poussettes ou aux personnes à mobilité réduite. La balade dure environ 1h00. Pour une bonne organisation, votre présence 30 min avant le départ est souhaitée. Le pass sanitaire est demandé à partir de 12 ans. Une animation proposée par le Syndicat d’Initiative de Saint-Quirin. Réservation par carte bancaire et email uniquement à Tourisme Sarrebourg Moselle Sud (place des Cordeliers – Sarrebourg) ou https://tinyurl.com/yhzmh93k Départ : En face de l’Eglise priorale Chemin de la Haute-Chapelle Saint-Quirin

